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  4. 27 Haziran 2017 15:38

NASA, dünyayı heyecanlandıran iddiaya yanıt verdi

NASA, dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğu iddiasına yanıt verdi.

NASA, dünyayı heyecanlandıran iddiaya yanıt verdi
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NASA, aktivist ve hacker Anonymous grubunun dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı. NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen NASA'nın kısa süre içinde uzayda yaşama dair açıklamaya yapacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Zurbuchen yaptığı açıklamada "NASA'dan dünya dışı yaşama dair bir açıklama yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Zurbuchen sosyal medya hesabı ile yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: "Evrende yalnız olup olmadığımızı bilmesek de, bu soruyu yanıtlamaya yönelik görevlerimiz sürüyor" dedi.
Anonymous, hazırladığı son video ile NASA tarafından dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğunun açıklanmak üzere olduğunu öne sürmüştü. 

nasa , bilim , teknoloji , uzay