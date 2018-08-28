NASA duyurdu: 120.000 yılın en sıcak aylarını yaşadık

Küresel ısınmanın gerçek mi, yoksa sahte mi olduğu yönündeki tartışmalar devam ederken gezegenimiz kavrulmaya devam ediyor. NASA, son üç senenin Temmuz aylarının sıcaklık rekoru kırdığını duyurdu. 120.000 senenin en sıcak ayları olan bu üç ay, gezegendeki ısının nasıl giderek arttığını gözler önüne seriyor.

120.000 sene önce, günümüze kıyasla gezegenimizin 1-2 derece daha sıcak olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, atmosfer sıcaklığından dolayı birçok buzulun eridiğini ve deniz seviyesinin günümüzden 10 metre daha yüksek olduğunu hesapladı. Ayrıca sıcak havanın etkisiyle hayvanlar göç etmeye başlamış, sıcaktan hoşlanan hipopotamlar Avrupa’ya yayılmıştı.

Dünya’nın bundan 120.000 sene önce ısınması, gezegenimizin Güneş etrafındaki hareketi incelenerek çok rahat bir şekilde açıklığa kavuşturulabiliyor. Yani küresel ısınmadan farklı olarak bu süreç tamamen doğaldı.