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  4. 11 Aralık 2018 21:34

NASA göktaşında su buldu

NASA'nın uzay aracı OSIRIS-REX, göktaşı Bennu'da su kalıntıları buldu.

NASA göktaşında su buldu
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay  aracı OSIRIS-REx, gök taşı Bennu'da su kalıntıları tespit etti.

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 500 metre çapındaki asteroidin kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri bulduğu bildirildi.

"Hidroksil" adı verilen, oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine  bağlı bulunduğu moleküllerin, asteroidin koptuğu gök cisminin gövdesinde bir  zamanlar su bulunduğunun işareti olduğu belirtildi.

OSIRIS-REx, 2 yıl süren yolculuğun ardından Apollo Kuşağı'ndaki  asteroide ulaşmıştı.

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden  OSIRIS-REx'in karbon oluşumlu gök taşından örnekler toplayacak.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin  oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor.

OSIRIS-REx, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.

AA

göktaşı , nasa , kil tabakaları , bennu
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