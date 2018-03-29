NASA muhteşem keşif ! Bu bir ilk

NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, Hubble Teleskobu’ndan elde edilen veriler ışığında, ilk kez içinde ‘Karanlık Madde’ bulunmayan bir galaksi keşfedildiği açıklandı.

NASA’nın açıklamasında, NGC 1052-DF2 adı verilen galakside normalde bulunması gerekenin 400’de biri oranında Karanlık Madde’ye rastlandığı ifade edilirken, galaksinin tahmini yaşının ise 10 milyar civarında olduğu belirtildi.

Bilim insanları, Karanlık Madde’nin galaksilerde bulunan, yıldızlardan gaz bulutlarına kadar her şeyi bir arada tutan unsur olduğunu düşünüyor.