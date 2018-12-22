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  4. 22 Aralık 2018 17:54

NASA radarları asteroidi görüntüledi

NASA, Dünya'ya yakın geçiş yapan Holiday Asteroidi'ni radarları sayesinde görüntüledi.

NASA radarları asteroidi görüntüledi
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün Dünya'ya yakın geçiş yapması beklenen Holiday Asteroidi'ni radarla görüntüledi.

NASA, Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi Radarı, Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu ile Porto Rico'daki Arecibo Gözlemevinin Holiday Asteroidi'ni kayda aldığı radar fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı. 15-19 Aralık'a ait fotoğraflarda, 1,6 kilometre çapındaki patates görünümlü asteroidin dış hatları belirgin olarak seçilebiliyor. 

"2003 SD220" adı verilen Holiday Asteroidi bugün Dünya'ya 2,9 milyon kilometre mesafeden yakın geçiş yapacak. 

Bu asteroidin son 400 yılda yaptığı en yakın geçiş olacak. Holiday Asteroidi'nin bundan daha yakın geçişi 2070'te yapması bekleniyor.

AA

astereoid , nasa , radar
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