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  4. 23 Ağustos 2020 10:46

NASA'dan asteroit açıklaması! Dünya'ya doğru hızla ilerliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük olan bir asteroidin kasım ayında Dünya'nın çok yakınından geçeceğini duyurdu.

NASA'dan asteroit açıklaması! Dünya'ya doğru hızla ilerliyor
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NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018VP1 adı verilen asteroidin, ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önce, yani 2 Kasım'da Dünya'nın çevresinden geçmesi bekleniyor.

DÜNYAYA ÇARPMA OLASILIĞI BİNDE 41
Yapılan hesaplamalara göre astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğu belirtildi.

İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında söz konusu haber, yeni tip koronavirüs salgını ve diğer afetlerle geçen 2020 yılı için "bir göktaşı çarpmadığı kalmıştı" şeklinde yorumlara neden oldu.

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