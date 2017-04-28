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  1. 28 Nisan 2017 09:54

NASA'dan şaşırtan fotoğraf

NASA’nın Cassini uzay aracı Satürn ve gezegenin halkaları arasında fotoğraf çekti.

NASA'dan şaşırtan fotoğraf
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NASA’nın Cassini uzay aracı Satürn ve gezegenin halkaları arasında benzeri görülmemiş bir yolculuktan sağ kurtularak fotoğraf çekti.

Yerden uçuş kontrol birimleri Cassini ile temasa geçti, bundan bir gün sonra da bu tehlikeli bölgeden geçen ilk uzay aracı oldu.

Uzay aracının büyük çanak anteni Satürn’ün buzla kaplı halkalarının arasından geçerek parçalanmasını önledi.

Cassini Satürn’ün üzerinden 3.100 kilometre kadar sıyrılarak en içteki görünür halkadan 320 kilometre içeriye girmeyi başardı.

Bilim adamları fotoğrafın daha önce hiç görülmemiş ayrıntıları gösterebildiğini kaydetti.

uzay aracı , nasa , bilim , cassini