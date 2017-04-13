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  1. 13 Nisan 2017 23:14

NASA'dan tarihi keşif !

NASA dünya dışında en yaşanılabilecek yerlerin Jüpiter'in uydusu ve Satürn'ün uydusu olduğunu açıkladı.

NASA'dan tarihi keşif !
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NASA, Dünya dışında canlı hayatının bulunabileceği en olası yerlerin, Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus olduğuna dair yeni kanıtları olduğunu açıkladı.

’Okyanus dünyalar’ olarak adlandırılan uydular üzerinde elde edilen son bulguları bugün bir canlı yayınla duyuran NASA bilim insanları, özellikle Enceladus uydusu, "bizim bildiğimiz anlamıyla canlı hayatının hemen hemen tüm gereksinimlerine sahip," açıklamasında bulundu.

 Kullanılan dev spektrometre sayesinde Cassini uzay gemisinin tespit ettiği bol miktarda hidrojen molekülünün, Enceladus’un buzul yüzeyinden yükseldiği ifade edildi. Satürn’ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus’ta, buz örtüsünün altında okyanus bulunuyor.

dünya , nasa , yaşam , jüpiter