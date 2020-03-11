NASA'nın paylaşımı herkesi büyüledi !

NASA söz konusu fotoğrafı 9 Mart’ta “Günün Astronomi fotoğrafı” seçti. Fotoğraf, Uzay ajansının internet sitesinde şu ifadelerle paylaşıldı:

Zemini Samanyolu’na bağlayan bu ışık bandı da nedir? Zodyak ışığı: İç Güneş Sistemi’nde, Güneş’in etrafında dönen bir toz akışı.

Ajansın açıklamasına göre Zodyak ışığı, Güneş’in doğumundan hemen önce ve hemen sonra rahatlıkla görülebiliyor:

Zodyak tozunun kökeni hala araştırma konusu. Ancak asteroit çarpışmalarından ve kuyruklu yıldızların kuyruklarından kaynaklandığı varsayılıyor.

Samanyolu Galaksisi’nin bir bant gibi kavislendiği fotoğrafın sol üst köşesinde de bir uydu galaksi olan Büyük Macellan Bulutu görülüyor.

NASA’ya göre fotoğraf, geçen temmuz ayında La Serena yakınlarında yakalanan 30'dan fazla pozun birleşiminden oluşuyor.

Mirror’ın aktardığına göre Samanyolu daha önce de Günün Astronomi Fotoğrafı seçilmişti.

Uzay ajansı ocak ayında da Yellowstone Milli Parkı üzerinde parlayan Samanyolu’nun fotoğrafını paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Samanyolu o buharlaşan gölden çıkmıyor. Yaklaşık 10 metre genişliğindeki canlı mavi su havuzu, Silex Spring olarak biliniyor ve Wyoming, ABD'de Yellowstone Milli Parkı'nda yer alıyor.

NASA’nın 10 Mart için seçtiği Günün Astronomi Fotoğrafı ise yaklaşık 2 bin 700 ışık yılı uzaklıktan geliyor.

Uzay ajansına göre bölge, yeni doğan yıldızlardan gelen ışıkla hararetlenen kırmızımsı emisyon bulutsularını, karanlık yıldızlararası toz bulutlarıyla karıştırıyor:

Dağılımları göz önüne alındığında, NGC 2264'ün yıldızları Noel Ağacı yıldız kümesi olarak da bilinir.