  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bilim
  4. 25 Şubat 2020 22:41

Nefes almayan bir canlı keşfedildi

Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya üzerinde yaşayan ve nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfettiklerini açıkladı.

Nefes almayan bir canlı keşfedildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

LiveScience'ın haberine göre, Tel Aviv Üniversitesinden evrim biyoloğu Dorothee Huchon liderliğindeki ekip, bir balık paraziti olan H. salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığını, dolayısıyla nefes almasının yolu bulunmadığını ortaya koydu.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, H. salminicola'nın mikroskobik ve genetik incelemesi sırasında, bilinen tüm diğer canlıların aksine solunumdan sorumlu genler dahil parazitin mitokondiyasında depolanan DNA'nın küçük ama önemli bir bölümünün eksik olduğu fark edildi.

Myxozoa sınıfındaki diğer birçok parazit gibi denizanalarıyla uzaktan akraba olan mikroskobik yüzücü H. salminicola'nın, bir zamanlar denizanası atalarına daha çok benzediği ancak zaman içinde çok hücreli özelliğini kaybettiği ifade edildi.

Myxozoa sınıfındaki canlıların, hayvanlar aleminde en küçük genomlardan bazılarına sahip olduğu ifade ediliyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
parazit , Tel Aviv Üniversitesi , nefes almayan canlı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM