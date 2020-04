Ozon tabakasındaki en büyük delik kapandı!

Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'nden yapılan açıklamada "2020 Kuzey Yarımküre ozon deliği eşine az rastlanır şekilde kapandı" ifadeleri kullanıldı.

Bilim insanları mart ayının sonuna doğru ender görülür bir delik oluşumu gözlemledi ve bunun kuzey kutbundaki düşük sıcaklıkların bir sonucu olduğu düşünülüyordu.

Deliğin güney Güne Yarımküre'ye kadar genişlemesinin insanlar için riski olacağı belirtiliyordu.

Öte yandan uzmanlar, bu gelişmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını kaydetti.

Kapanmaya neden olan ana etkenin, karbon salınımındaki düşüşün değil, stratosfer tabakasında meydana gelen ısınmanın olduğu bilgisi veriliyor.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



