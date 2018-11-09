Robot ordusu cepheye gitmeye hazırlanıyor

Sanal olmaktan çıkan katil robotların hayata geçirilmesi savaşların da seyrini değiştirecek.



Yapay zeka ile düşmanlarını tanıyan robotlar kimi ülkeler tarafından üretilmeye başlandı bile. Amaç çatışmalarda insan kaybını önlemek, maliyeti düşürmek ve daha etkili askeri operasyonlar gerçekleştirmek.

İnsan tarafından yönlendiren katil drone'ların aksine, otonom olma özelliğine sahip katil robotların kimi hedef alacaklarına kendileri karar verecek. Bu robotlar insan müdahalesi olmadan görevlerini yerine getirebilecek.



Katil robotlar barut ve nükleer silahın bulunmasından sonra savaş teknikleri açısından üçüncü devrim olarak görülüyor.



İnsanlık için tehdit mi?



Bilim dünyasından önemli isimler katil robotların insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu ve bunun yapay zeka üzerinden silahlanma yarışına yol açabileceği görüşünde.



2013 yılında katil robot yapımına karşı çıkan bazı sivil toplum kuruluşları kampanya başlattı. Uluslararası Robot Silahların Kontrol Altına Alınması adlı komite söz konusu robotların kullanımını düzenleyen bir anlaşma yapılmasını talep ediyor.



Silah taşıyan insan hava araçları uzun süredir kullanımda. Buna küçük çaplı drone'lar da eklendi.



Geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir törende konuşma sırasında bomba yüklü drone ile saldırı düzenlenmişti.



Söz konusu saldırı birçok alanda kullanılan bu insansız araçlarının yeni nesil terör aracı olup olmadığına yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi.



Terör uzmanlarının 2014 yılından beri olası saldırı araçları arasında yer verdiği dronelar, özellikle dünya genelinde düzenlediği terör saldırılarıyla tepki toplayan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından el bombası atma ile gözetim ve keşiflerde etkili bir şekilde kullanılıyor. Örgütün ayrıca Irak’ta ve Suriye'de 100 dolar ile bin dolar arasında değişen fiyatlara satılan bu yeni nesil teknoloji aracının geliştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor.



Terör örgütleri tarafından kötüye kullanılması konusunda endişe taşıyan bazı Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler, ulaşılması oldukça kolay ve ucuz olan bu araçların ithalat ve pazarlamasına özel bir düzenleme getirilmesini istiyor. Rusya Ocak 2018'de Suriye'de askerlerini konuşlandırdığı bölgelerde on tane drone'nun saldırısına uğradığını açıklamıştı.