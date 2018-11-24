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  4. 24 Kasım 2018 16:28

Rusya ABD'nin Ay'a gidip gitmediğini söyleyecek

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Rusya'nın ay görevi projesinde ABD'nin Ay'a gidip gitmediğini doğrulayacaklarını açıkladı.

Rusya ABD'nin Ay'a gidip gitmediğini söyleyecek
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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Rusya'nın Ay görevi projesinin, ABD'nin Ay'a gidip gitmediğini doğrulayacağını açıkladı.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Direktörü Dmitry Rogozin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın planlanan Ay görevinin, ABD'nin Ay'a gerçekten gidip gitmediğini doğrulayacağını duyurdu.

Rogozin bu açıklamayı espirili bir dille yaptı.

Rusya'da NASA'nın ilk olarak 50 yıl önce gerçekleştirdiği Ay görevi hakkında çok sayıda komplo teorisi bulunuyor.

Sovyetler Birliği, 1970'li yılların ortasında dört başarısız roket denemesinin ardından Ay görevini sonlandırmıştı.

rusya , abd , ay , proje
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