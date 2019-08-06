Sahte içkiye karşı yapay dil

Nano teknoloji ile geliştirilen bir ‘yapay dil’in, gelecekte sahte içki ticaretini kontrol altına alma amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Glasgow Üniversitesi’nde geliştirilen ‘dil’, farklı yaşlarda viskileri yüzde 99 doğruluk oranıyla birbirinden ayırt edebildi. Buna göre, altın ve alüminyumun özelliklerinden faydalanan ‘yapay dil’, 12, 15 ve 18 yıllık viskiler arasındaki tat farkını tespit etti.

Araştırma ekibinden Alasdair Clark, geliştirdikleri teknolojinin metalden yapılmış ‘tat alma organları’na sahip olduğu benzetmesi yaptı. Denemeler sırasında, altın ve alüminyum kaplı bir yüzeye viski döküldü. Araştırmacılar daha sonra metallerin üzerlerinde viski varken ışığı nasıl yansıttığını hesapladı; aradaki fark üzerinden de dökülen viskinin yaşı tespit edildi. Yüzde 99 oranında doğru sonuç veren bu yüzeye de ‘yapay dil’ adı verildi.

Araştırmacı Clark, şu an için sadece viski ile denenen ‘yapay dil’in değişik içecekler için de kullanılabileceğini söyleyerek, “Sahte alkolü belirlemekteki açık potansiyelinin yanı sıra gıda güvenliği testi, kalite kontrolü, güvenliği gibi, mobil bir tat alma yönteminin faydalı olabileceği her tür alanda kullanılabilir” dedi.