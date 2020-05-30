SpaceX’in prototipi infilak etti! İşte patlama anı...

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin Starship roketinin dördüncü prototipi Teksas’ta bulunan tesislerde yapılan test sırasında infilak etti.

SpaceX’in Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği rokette meydana gelen patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor. Patlayan prototip bir dizi testten geçmiş olan SpaceX’in SN4 modeline ait.

Yapılan açıklamada “Seri Numarası 4" (SN4) roket motorunun statik patlama olarak bilinen bir saha testi sırasında patladığı bildirildi.

Patlayan prototipin bu hafta sonu NASA astronotlarını Florida'dan uzaya fırlatacak olan Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay aracından farklı olduğu hatırlatıldı. Bu roket sistemi daha önce uyduları pek çok kez başarıyla fırlatmıştı.

Patlayan prototip şirket tarafından ay ve Mars’a insan ve yük göndermek amacıyla tasarlandı. Roket tekrar kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı. Böylece SpaceX ticari bir uçak gibi onu defalarca fırlatabilir ve geri indirebilir.

Şirket bu yıl uzaya ve 2022 yılına kadar da aya ulaşmayı hedefliyor.

Ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşecek

Öte yandan, SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün ABD’nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden yapılacak.

Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirilecek.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor.'' ifadesine yer verildi.

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.

Başarılı olunursa ABD büyük bir maliyetten kurtulmuş olacak

İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması durumunda, NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

NASA’dan 3 milyar doların üzerinde destek aldı

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA’dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX’in bugün yapılacak test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisini için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.

Şirket, yıllardır uzay istasyonuna birçok defa malzeme taşımak için seferler düzenledi. Bugün, ''SpaceX Demo-2'' isimli test uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak yolculukta ise ilk defa içinde mürettebatı olan bir uzay mekiğinin alçak yörüngeye ulaştırılması denenmiş olacak.





