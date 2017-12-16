Su ayısı Tardigrada'nın sırrı gizemini koruyor...

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Ahmet Altındağ ve ekibi, uzayda bile yaşayabilen ve ‘ölümsüz canlı’ denilen ‘su ayısı tardigrada’nın sırrını çözmek için çalışıyor. Çalışmanın hedefi ise insan ömrünü uzatmak...

Habertürk Gazetesi'nden Fatmanur Boylu'nun haberine göre Ankara Üniversitesi, 10 türü Türkiye kökenli, 6 türü ise endemik olan ‘su ayısı tardigrada'ların hayatta kalma becerisini incelemeye aldı. Araştırmalara göre 1.5 milimetre boyundaki tardigradalar o kadar dayanıklı ki tüm canlı türleri ortadan kalksa bile 10 milyar yıl neslini devam ettirebilecek.

Kaynak oluşturma çalışmaları tamamlanan araştırmayı, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteğiyle Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındağ ve ekibi yürütüyor.

Altındağ, suayısını moleküler inceleme ve DNA analizine tabi tutacakları projenin amacını şöyle anlattı:

"Bu, uzun soluklu ve titiz bir çalışma. Düzce ve Zonguldak'ta incelemeler yapılıyor. Tardigradaların nasıl bu kadar dayanıklı olduklarını araştırıyoruz. Araştırmalar sonucunda bu genler insan genine aktarılabilir ve insan ömrü uzatılabilir. Hedef, insan ömrünü uzatmak. NASA su ayılarını uzaya gönderdi. Uzaydaki koşullara rağmen hayatta kaldıkları görüldü. Dahası dişilerden bazılarının uzayda yumurtladığı ve yeni doğanların sağlıklı olduğu belirlendi. Su ayısının doğum sonrasında sahip olduğu hücre sayısı hayatları boyunca sabit kalıyor."