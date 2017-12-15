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  4. 15 Aralık 2017 20:43

''Uzay gemisi olabilir mi ?'' deniliyordu... Belli oldu !

Bilim adamları tarafından ekim ayında keşfedilen bir asteroid olan Oumuamua'nın üzerrinde yapılan incelemelerin sonuçları belli oldu.

''Uzay gemisi olabilir mi ?'' deniliyordu... Belli oldu !
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Bilim adamları tarafından ekim ayında keşfedilen ve Güneş sisteminin dışından geldiği bilinen ilk asteroid olan Oumuamua (Haberci) üzerinde yapılan dinleme çalışmaları sırasında hiçbir dünya dışı sinyale rastlanmadı.

Güneş sistemine ekim ayında giren Oumuamua asteroidi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Silikon Vadisi'nde teknoloji yatırımcısı olan Rus milyarder Yuri Milner tarafından finanse edilen Breakthrough Listen programı çerçevesinde Green Bank Teleskobu ile izlendi

Breakthrough Listen'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, incelemeler sırasında saniyede 87 kilometre hızla hareket eden 400 metre uzunluğundaki gök cisminde herhangi bir dünya dışı sinyale rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, edinilen veriler üzerindeki incelemelerin tamamen bitmediği bilgisi de verildi. 

oumuamua , uzay gemisi , güneş sistemi
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