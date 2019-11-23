Uzayda korkutan keşif! Birbirlerine yaklaşıyorlar

Gökbilimciler, uzun süredir iki galaksinin çarpışmasıyla NGC 6240 olarak bilinen yıldızların oluştuğunu, çarpışmayla iki adet kara deliğin meydana geldiğini düşünüyordular. Ancak bilim insanları, üç adet kara deliğin olduğunu ve her birinin aynı anda birleştiğini buldu.

Hasan Avcıoğlu'nun webtekno.com'da yer alan haberine göre yapılan bu keşif, evrenin en büyük galaksilerinin oluşumuna ışık tutmasına yardım ediyor ve bu fenomenle ilgili anlayışları değiştiriyor. Ayrıca evrendeki herhangi bir yerde birbirine bu kadar yakın süper kütleli üç kara delik ilk kez görülmüş oldu.

BİRBİRİNE YAKLAŞAN KARA DELİKLER

Samanyolu gibi devasa galaksiler, genellikle Güneş’in yüz milyarlarca katında kara deliğe de ev sahipliği yapar. İçinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi’nin de bilim insanları için hâlâ sır olan süper kütleli kara deliği bulunuyor.

Bize 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC 6240 galaksisi ise Samanyolu gibi değil. Bu galaksi, tuhaf şekli yüzünden “düzensiz galaksi” olarak da biliniyor. Galaksi, yayılmış ve paramparça olmuş şekilde gözüküyor.

Bilim insanları, bu güne kadar iki ufak galaksinin birbiriyle çarpışması ve arkasında iki kara delik bırakması sebebiyle galaksinin bu tuhaf şekle sahip olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca bu kara delikler, saniyede birkaç yüz kilometre birbirlerine doğru kayıyor.

DAHA ÖNCE 2 KARA DELİK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Göttingen Üniversitesi’nden Wolfram Kollatschny, yapılan yeni keşifle ilgili olarak “Oldukça yüksek çözünürlüklü gözlemlerimizle, etkileşimli galaksi sistemi NGC 6240’ın merkezinde, önceden düşünüldüğü gibi iki değil üç kara delik olduğunu gösterdik” ifadelerini kullandı.

Bunların haricinde bu üç kara delik, birbirlerine daha önce hiç görülmemiş kadar yakınlar. Bu üçlü, bulundukları galaksinin %1’inden daha az bir genişlik olan 3.000 ışık yılı genişliğindeki bir alana sıkışmış durumda.

Leibniz Astrofizik Potsdam Enstitüsü’nden Dr. Peter Weilbacher, bu keşifle ilgili olarak “Evrenimizde, süper kütleli üç kara deliğin toplanması, daha önce hiç keşfedilmemişti. Söz konusu durum, üç galaksinin merkezlerindeki kara deliklerle eş zamanlı olarak birleşme sürecine kanıt sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Peter Weilbacher, bu keşfin, bilim insanlarının evreni anlayışında yaratacağı değişiklikler hakkında ise şöyle konuştu: “Birkaç galaksinin eş zamanlı birleşme süreci gerçekleşirse merkezinde süper kütleli kara delikler bulunan büyük galaksiler daha hızlı evrimleşebilir. Gözlemlerimiz, bu senaryonun ilk emarelerini gösteriyor.”