Uzaydan gelen sinyalin sırrı çözüldü

Science Alert’ta yer alan habere göre, İngiliz bilim insanları ‘FRB 121102’ isimli hızlı radyo patlaması (FRB) sinyalinin 157 günlük bir döngüye sahip olduğunu keşfetti.

3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gökadadan geldiği belirlenen sinyalin nasıl ortaya çıktığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

Söz konusu patlamaların sıra dışı yapısı nedeniyle çarpan yıldızlardan uzaylı teknolojisine kadar pek çok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

Ancak Manchester Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar söz konusu sinyalin büyük bir yıldızın, bir nötron yıldızının veya bir kara deliğin yörünge hareketlerinin bir sonucu olabileceğini görüşünde birleşmiş durumda.