Yılların komplo teorisi: NASA 9'uncu gezegeni Dünya'dan sakladı mı ?

Maya Takvimi'nin sona erdiği 21 Aralık 2012 tarihinde 9. Gezegen'in Güneş etrafındaki eliptik turunu tamamlayıp, Dünya'ya çarpacağı söylenmişti. Böyle bir şey yaşanmadı, komplo uzmanları Maya Takvimi'nin yanlış olduğunu veya yanlış hesaplama yapıldığını savunup, farklı tarihler verdi.

Şimdi ise 9. Gezegen hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Güneş'in yakınında gizemli gezegenin görüldüğü belirtildi ve kanıt olarak bazı fotoğraflar paylaşıldı. Bu iddianın arkasındaki kişi ise ünlü komplo teorisyeni ve UFO avcısı olan Scott C. Waring.

Waring, 9. Gezegen'e ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar paylaştı ve NASA'yı gerçekleri saklamakla, bilgi vermemekle suçladı.

Komplo uzmanı konu hakkında ilginç bir açıklama yaptı ve söz konusu Güneş fotoğraflarının filtre ile çekildiğini, kendisine ait olmadığını belirtti. Waring'in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Bir kişi ev yapımı bir filtre ile (Kırmızı filtre) Güneş'in fotoğraflarını çekti ve Güneş yakınında bir küre olduğunu fark etti. Bu küre Dünya'dan ve daha birçok gezegenden 20 kat daha büyük. Negatif formatta (Mavi) küre daha çok belli oluyor.

NASA'nın bize söylemediği bir şeyler var, bundan bahsetmeyecekler. Fotoğrafların sahibi olan kişi bu nesnenin efsanelerde adı geçen, eski Mısır'dan, Sümerlere kadar birçok yerde bahsedilen Nibiru olduğunu söylüyor ve bu konuda endişe duyuyor."

Waring kendisinin de Güneş'in fotoğraflarını çektiğini ve Güneş'in solunda küreyi gördüğünü de sözlerine ekledi. Bu kürenin 9. Gezegen veya uzaylılara bir cisim olabileceğini belirtti.

