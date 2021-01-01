Bir dönemin efsanesi FarmVille veda etti!

Son yıllarda adını sıkça duymasak da, yayınlandığı yıllar oldukça popüler bir oyun olan FarmVille, özellikle de Facebook üzerinden büyük ilgi görmüş ve kullanıcılar kendi çiftliklerini geliştirerek uzun yıllar saatlerini harcamıştı. Ancak 2009 yılında hayatımıza giren ve Flash tabanlı bir oyun olan FarmVille için yolun sonu göründü.

Adobe Flash'ın 31 Aralık tarihi itibariyle artık kullanılamayacak olması nedeniyle Flash üzerinden hazırlanan FarmVille de bugün itibariyle kullanıcılarına veda etti.

Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre Farmville sayfasına girmeye çalışıldığında bu ekranla karşılaşıyorsunuz. Zynga, oyunculara Farmville'in kapatıldığını belirtirken, FarmVille Tropic Escape isimli bir başka oyuna yönlendiriyor.

ZYNGA'YI BUGÜNLERE GETİREN OYUN

FarmVille, bugün için dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda Peak Games'in hisselerinin çoğunluğunu alan Zynga için oldukça önemli. Zira şirket, adını bu oyun sayesinde milyonlarca kullanıcıya duyururken, FarmVille'in ardından büyüyerek yoluna devam etti ve yeni oyunları listesine ekledi.

YERLİ OYUN ŞİRKETLERİNİ DE SATIN ALMIŞTI

Zynga ismine Türkiye hiç de yabancı değil. 2020 yılında Peak Games'i bünyesine katan Zynga, bununla da yetinmeyerek bir başka yerli oyun üreticisi olan Rollic'in hisselerinin büyük kısmını satın almıştı.