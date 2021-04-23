Bir kripto para platformu daha kapandı!

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası finansal olarak zor durumda olduğunu bildirerek faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından bir başka kripto para borsasındaki şirketten de kapanma kararı geldi.

Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.