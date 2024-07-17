Bir sosyal medya ağına daha erişim engeli

Hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad, erişime kapatıldı.

Engelli Web’in aktardığına göre Wattpad, Ankara 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatıldı.

Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz engele ilişkin şunları kaydetti:

“Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad'i herhalde Dünyada ilk erişime engelleyen ülke olduk. Yasaklar ülkesi Türkiye'de henüz "çocukları zararlı içeriklerden korumak" mı yoksa "kamu düzenini korumak" için @wattpad

erişime engellendi, belli değil.”