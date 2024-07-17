  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bir sosyal medya ağına daha erişim engeli

Bir sosyal medya ağına daha erişim engeli

Bir sosyal medya ağına daha erişim engeli
Güncelleme:

Hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad, erişime kapatıldı.

Engelli Web’in aktardığına göre Wattpad, Ankara 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatıldı.

 Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz engele ilişkin şunları kaydetti:

“Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad'i herhalde Dünyada ilk erişime engelleyen ülke olduk. Yasaklar ülkesi Türkiye'de henüz "çocukları zararlı içeriklerden korumak" mı yoksa "kamu düzenini korumak" için @wattpad
erişime engellendi, belli değil.”

 

Etiketler wattpad hikaye platformu şiir platformu hikaye ve şiir platformu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trabzonspor yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! Trabzonspor yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Ankara'da sokak ortasında korkunç cinayet Ankara'da sokak ortasında korkunç cinayet Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir MEB o tarihleri duyurdu! MEB o tarihleri duyurdu! Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak
Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Trump’a bir suikast girişimi daha Trump’a bir suikast girişimi daha