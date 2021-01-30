Bir yılın 4,41 gün sürdüğü gezegen keşfedildi

Harvard ve Smithsonian’ın Astrofizik Merkezi’nde görev alan ekip bir yılın yalnızca 4.41 gün sürdüğü bir öte gezegen keşfetti. Başka bir deyişle bu gezegen, Dünya’nın 365 günde tamamladığı yörünge döngüsünü 4.41 günde tamamlıyor. Science Alert’ın aktardığı habere göre, Dünya’dan 575 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegene WASP-62b ismi verildi.

WASP-62b’nin bugüne kadar keşfedilen ikinci bulutsuz öte gezegen olduğu belirtildi. Ekip adına açıklamalarda bulunan Munazza Alam, Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlere göre gezegende bol miktarda sodyum olduğun altını çiziyor. Ekip, Hubble’ın yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu’nun gezegeni daha yakından incelemeye imkan tanıyacağını belirtiliyor. Bilim insanları WASP-62b’yi ilk defa 2012’de tespit etmişti.



