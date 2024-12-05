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BluTV'nin ismi değişiyor

BluTV'nin ismi değişiyor
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Geçtiğimiz yıl Warner Bros tarafından satılan alınan BluTV, 2025 yılında yeni ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.

Dijital yayın platformu BluTV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı. 

BluTV'den yapılan açıklamada, "BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!" ifadelerine yer verildi.

ÜYELİKLER DEVAM EDECEK

BluTV üyelikleri, Max’in gelişiyle devam edecek.

2021 yılında Discovery, BluTV'nin %35 hissesini satın almıştı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alınmıştı.

Geçtiğimiz yıl Warner Bros tarafından satılan alınan BluTV, 2025 yılında yeni ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.

Warner Brothers (Warner Kardeşler) veya kısaca Warner Bros. dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biridir. AT&T'nin WarnerMedia grubunun bir iştiraki konumundadır ve merkezi Burbank, Kaliforniya, ABD'dir.1923 yılında Harry, Albert, Sam ve Jack Warner tarafından kurulan şirket, Warner Brothers (Warner Kardeşler), kısaca Warner Bros. ismini almıştır. Amerikan film endüstürisinin büyük isimlerinden olan Warner Bros. aynı zamanda Motion Picture Association of America (MPA) üyesidir.

Etiketler BluTv yeni isim dijital yayın warner bros
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