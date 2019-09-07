Bu da Google'ın Tinder'ı!

Netflix, Amazon Prime, Hulu ve daha nice yayın hizmeti sunan platformun çıkmasının ardından piyasadaki izlenecek içerik sayısın büyük artış yaşandı. Dizi ve filmseverlerin izlemek isteyeceği şeyleri bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen uygulama, başarılı olursa ilerleyen dönemde tüm dünyada kullanıma açılacak.

Şu anda sadece ABD'deki kullanıcılar tarafından kullanılabilen uygulama için Google'ın ürün yöneticilerinden Matt Sheets, "Tüm platformlardaki seçeneklerin hepsinden haberdar olup aralarından seçim yapmak kolay değil. Eğer benim gibi birkaç farklı yayın platformunda üyeliğiniz varsa, izlemek istediğiniz bir şeyler bulmak çok zamanınızı alabilir. Bu nedenle isabetli öneriler için Google'da size kolay bir yol oluşturduk."

Google'ın öneri uygulaması, kullanıcılar arama motorunda "ne izlenir?", "izlenecek en iyi filmler" gibi aramalar yaptığında "sizin için en iyi öneriler" bölümüne gidebilmeleri için onlara sunulacak. Daha sonra kendilerine önerilen dizi, film veya televizyon şovlarını Tinder mantığıyla sağa, sola kaydırarak beğenip beğenmediklerini belirtecekler. Bu beğeni tercihleri ise kullanıcıya önerilecek içerikler için bir öneri havuzu oluşturacak ve devamlı yenilenecek.

Ayrıca önerilen yapımların hangi platformlarda izlenebileceği bilgisi de verilecek. Kullanıcılar üye oldukları platformları belirterek kendilerine yapılacak önerileri daha da kişiselleştirebilir.

