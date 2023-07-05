Bu optik illüzyon testi herkesi yanılttı

Sosyal medyaya sık sık yeni eklenen optik illüzyon testlerinden sonuncusu bakan herkesi yanılttı. Şimdi siz de bir bakın. Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz ?

Son dönemde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testleri, bir görenin bir daha bakmasına sebep oluyor.

Optik illüzyonlar sizin hakkınızda çok şey belirleyebilir. Bazıları kişilik özelliklerinizi de ortaya çıkarabilirken, diğerleri sizin nasıl bir insan olduğunuzu gösterebilir.

İçerik üreticisi Mia Yilin tarafından TikTok’ta paylaşılan bu görsel ise, özgürlüğü arzulayıp arzulamadığınızı veya altıncı hissiniz olup olmadığını söyleyebilir.

İşte o görsel:

57.000’den fazla görüntülenen bu görselde, hem bir adam hem de bir penguen var, hangisini önce gördüğünüze bağlı olarak, kişiliğinizin ardındaki gerçeği ortaya çıkarabilir.

Saçları bir penguenin ana hatları olan bir adamın yüzünü tasvir eden görselde, Mia’ya göre, “Pengueni ilk kez gördüyseniz, özgürlük için yanıp tutuşan bağımsız bir ruhsunuz” demektir.

Kendi ilgi alanlarınızın ve hedeflerinizin peşinden gidecek alana sahip olduğunuzda başarılı olursunuz. Sık sık “uzak veya mesafeli” olarak nitelendirilebilirsiniz ancak bu yalnızca kişisel zamanınıza odaklandığınız için olur.

Eğer ilk bakışta adamı gördüyseniz “altıncı his” sahibi olabilirsiniz. Sezgileriniz sıra dışı ve diğer insanların duygularını ve niyetlerini kolayca hissedebiliyorsunuz.

Ancak bu da kendiniz hakkında şüphe duymanıza neden olabilir. Sık sık kendinizden şüphe duyuyor ve başkalarından onay arıyorsunuz, bu da kendi içgüdülerinizi ikinci kez tahmin etmenize neden oluyor.