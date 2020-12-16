Canlı yayın uygulaması Periscope kapanıyor

Twitter tarafından yapılan açıklamada, kapatmanın nedeni olarak, yüksek maliyetler gösterildi. Periscope'taki uygulamaların çoğu Twitter'a daha öncesinden adapte edilmişti.

Canlı yayın uygulaması Periscope, önümüzdeki yılın mart ayında veda edecek ancak uygulama kaldırılmadan önce yayın arşivi indirilebilecek.

Twitter, Periscope'u Mart 2015'te 50 ila 100 milyon lira arasında bir fiyatla satın almıştı.

BTK PARA CEZASI KESMİŞTİ

Öte yandan Türkiye'de 1 Ekim'de yürürlüğe giren "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine temsilci atama zorunluluğu getirilmiş ve bu düzenlemeye uymadığı için Periscope'a da ceza verilmişti.

Bu kapsamda, yasanın gereğini yerine getirmeyen Persicope'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kasım ayında 10 milyon TL ve ardından aralık ayı başında da 30 milyon TL para cezası kesilmişti.