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Cep telefonunuzun pilini sömüren uygulama bulundu

Cep telefonunuzun pilini sömüren uygulama bulundu

Android kullanıcıları için Google tarafından sunulan Mesajlar uygulamasının, hızlı pil tükettiği ortaya çıktı

Birçok Android kullanıcısı bu hafta, Google Mesajlar uygulaması için, Reddit gibi platformlar üzerinden uygulamanın arka planda ciddi pil tüketimi gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca bir kullanıcı da, uygulamanın cihazı ısıttığını ifade etti.

WebTekno’dan alınan habere göre, raporlarda Google Mesajlar uygulaması, arka planda kamerayı çalıştırarak pili hızla tüketiyor. Kullanıcılar bu durumu ilk olarak pil kullanım bölümünde tespit etti. Uygulamanın son 24 saat içinde 12 saat aktif kalması yaşanan sorunu ortaya çıkardı.

 Google Mesajlar’da yaşanan hata, uygulamanın sahip olduğu fotoğraf gönderme özelliğinden kaynaklanıyor. Arka planda kamerayı kullanan uygulama, cihazın pil tüketimini ciddi bir şekilde artırıyor.

Pil tüketimine karşı sorun ise oldukça basit. Android ayarlarınızdan uygulamanın izinlerini kontrol ederek pil tüketiminin önüne geçebilirsiniz. Bunun içinde Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar > İzinler > Kamera'ya giderek ‘’İzin Verme’’ seçeneğini aktif edin. Bu sayede uygulamanın kamera kullanım iznini yasaklayarak pil tüketimini önleyebilirsiniz.

 

Etiketler Google Mesajlar android cep telefonu batarya pil
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