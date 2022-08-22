Online alışveriş ve yurt dışı alışverişleri içerisinde genellikle en çok ürün tedariki yapan ülkelerden bir tanesi Çin olmaktadır. Genellikle Türkiye’den yapılan yurtdışı alışverişleri de Çin menşeli ürünler üzerinden gerçekleştirildiği için genellikle Çin online alışveriş siteleri Türkiye’de daha popülerdir.

Uygun fiyatlar ile kolay alışveriş imkânı sunan Çin alışveriş siteleri üzerinden istediğiniz birçok ürüne uygun fiyatlar ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. https://www.zovovo.com/cin-alisveris-siteleri/ sayfasından derlediğimiz Çin alışveriş sitesi listesi şöyledir;

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Aliexpress.Com

Çin alışveriş sitesi deyince akla uzun yıllardan beri aliexpress.com sitesi gelmektedir. Bu site içerisinde çeşitli ürünler uygun fiyatlar ile satışa sunulmakta ve hızlı teslimat sağlanmaktadır. Sitenin içerisinde otomobillerden telefonlara, bilgisayar parçalarından güzellik ürünlerine, aydınlatmadan kıyafete birçok farklı kategoride ürün satışı gerçekleştirilmektedir.

Miniinthebox.Com

Çin alışveriş sitesi sıralamasında yer alan Miniinthebox.com içerisinde birçok farklı kategoride ürün satışı yapmakta ve bazı dönemlerde yüksek oranlarda indirim uygulamaktadır. Buradan Türkiye’ye henüz daha gelmemiş birçok ürüne kolay bir şekilde ulaşmanız mümkündür.

Özellikle videolarda sık sık rastladığımız günlük hayatı kolaylaştıran ürünlere kısa bir sürede buradan ulaşım sağlayabilirsiniz.

Dx.Com

Elektronik ürünler ve genel parça satışı yapmakta olan Çin merkezli DX.com sitesi üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş gerçekleştirebilir aynı zamanda online ödeme yöntemleriyle hızlı ve kolay bir şekilde ürünlerinize ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu alışveriş sitelerinde sadece deniz aşırı gönderimler yapıldığı için en az 3 hafta kadar ürününüzün teslim edilmesini beklemeniz gerekecektir.

Lightinthebox.Com

Lightinthebox.com sitesi Çin merkezli online alışveriş siteleri içerisinde en çok tercih edilen siteler arasında yer almaktadır. 14 farklı kategoride ürün satışı yapan bu site genellikle Çin menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmektedir.

Gearbest.Com

Özellikle cep telefonları, akıllı saatler ve birçok elektronik ürün satışı gerçekleştiren GearBest.com sitesi Türkiye dahil olmak üzere dünyada birçok ülkeye ürün tedariki sağlamaktadır. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlar ile teknolojik ürünlere ulaşım sağlayabileceğiniz bu sitede sadece online ödeme yöntemleri kullanılabilmektedir.

Dhgate.Com

Çin’de üretilmiş olan ürünlerin satışını sağlayan çevrimiçi pazarlardan bir tanesi de DHgate.com sitesi olmaktadır. Buradan Visa veya MasterCard ödeme yöntemlerinden bir tanesini kullanarak ödeme gerçekleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda QIWI cüzdanı da kullanarak aldığınız ürünleri ödeyebilirsiniz.

Eachbuyer.Com

Elektronik ürünlerde, kameralarda, giyimde ve cep telefonlarında binlerce farklı modele ulaşım imkânı sağlayan EachBuyer.com sitesi üzerinden birçok farklı kategorideki ürünlere kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Ödeme yöntemi olarak sitenin kullandığı yöntemler Paypal, Visa, MasterCard ve American Express olmaktadır.

Sammydress.Com

Giyim üzerine ürün satışı yapan ve Çin merkezli olan online alışveriş sitelerinden bir tanesi de SammyDress.com sitesidir. Buradan düğün kıyafetleri, günlük kıyafetleri veya ayakkabıları kolay bir şekilde satın alabilirsiniz.

Uygun fiyatlarla kaliteli ürün almak için bu siteyi kullanıyorsanız ve bu kıyafetleri özel bir günde kullanacaksanız mutlaka 1-2 ay öncesinden sipariş vermeye özen gösterin. Çünkü bu siteler kullanıcılarına gönderdikleri ürünleri kargoladığı için ve bu ürünler deniz aşırı geldiği için biraz geç teslim edilebilmektedir.

Strawberrynet.Com

Özellikle orijinal makyaj ürünleri ve parfüm satışı yapmakta olan Strawberrynet.com sitesi üzerinden uygun fiyatlarla bilinen markaların ürünlerini satın alabilirsiniz.

Özellikle makyaj ürünleri ve kozmetik ürünleri oldukça yüksek fiyatlara sahip olduğu için genellikle birçok kişi bu siteden ürün alışverişi yapmaktadır.

Online ödeme yöntemlerinden istediğinizi tercih ederek kolay bir şekilde ürününüzü satın alabilirsiniz. Böylece ünlü markalara fazla para ödemeden kolay bir şekilde ulaşmış olursunuz.

En iyi ve daha detaylı Çin Alışveriş Siteleri listesi için ise https://www.zovovo.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.