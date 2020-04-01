Çin devi ''televizyonları'' baştan sona değiştiriyor

İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olduğu dikkat çeken ürün, 120 Hz tazeleme oranı ile gelecek ve 4K çözünürlük desteği de elbette sunacak. 85 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen ürün, Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor. Fiyatı ise 1600 dolar!

Diğer yandan Samsung da, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında yeni televizyonunu görücüye çıkardı. Ancak televizyon, görüntüsü ve özellikleriyle şaşırtıyor...

Samsung Q950TS 8K QLED TV modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor.

Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş. Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor.

Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen televizyon yapay zeka ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak.