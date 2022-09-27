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Çin ''Yaogan-36'' uydusunu fırlattı

Çin ''Yaogan-36'' uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özelliğine sahip yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 439'uncu görev oldu.

Çin Eylül 2022'de uzaya doğru altı kez hareket etti. Yaogan-36 uydusundan önce 5 farklı görevle toplamda 7 uyduyu uzaya göndermişti. 

AA

Etiketler çin uydu
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