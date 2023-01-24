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Daha yeni zam gelmişti! Apple ürünlerinin fiyatı uçacak

Daha yeni zam gelmişti! Apple ürünlerinin fiyatı uçacak
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin'de bulunan üretim merkezini taşımaya hazırlanıyor. Bu sürecin maliyetlerini artıracağını belirten uzmanlar, Apple ürünlerine zam yapılacağını söyledi.

Pandeminin etkisini azaltmak isteyen Apple, Çin'de bulunan üretim üssünü kademeli olarak taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Apple'ın yeni üretim üssü Hindistan olacak. Uzmanlar, taşınma sürecinde maliyetlerin artacağını belirtirken ürünlerin fiyatlarında da yükseliş olacağını kaydetti.

Giz China'nın haberine göre iPhone ve diğer Apple ürünlerinin üretiminden sorumlu şirket Foxconn, bu geçişe hazırlık olarak Hindistan'ın Chennai kentindeki iş gücünü artırıyor.

Söz konusu adım Apple'ın Çin ile ABD arasındaki jeopolitik gerilimin ve koronavirüs pandemisi etrafındaki belirsizliklerin etkilerini en aza indirmek için üretim noktalarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak geliyor.

Reuters'e göre bazı analistler, ürünlerinin yüzde 25'ini Hindistan'da üretme hedefine 2025 yılına kadar ulaşılabileceğini tahmin ediyor.

Apple'ın üretiminin bir kısmının Hindistan'da olması, Çin'de üretildiğinden daha fazla maliyete neden olabilir ve potansiyel olarak donanım kalitesini etkileyebilir. Ancak üretim üslerini çeşitlendirmenin faydaları bundan daha ağır basacağı tahmin ediliyor.

Apple, üretim stratejilerinde Çin'den uzaklaşıp, Hindistan'a doğru giderek daha büyük bir değişiklik yapıyor. Bu hamlenin önemli bir küresel ekonomik etkiye sahip olması bekleniyor.

Hareket, hem Hindistan hem de Çin için büyük bir ekonomik etkiyi temsil ediyor.

Apple'ın Hindistan'daki üretim kaymasının önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık beş ila altı milyar dolarlık doğrudan ekonomik faaliyet yaratacağı tahmin ediliyor.

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Etiketler apple çin üretim merkezi zam
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