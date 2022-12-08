Disney Plus abonelik ücretlerine büyük zam!

Türkiye'de 14 Haziran itibariyle yayın hayatına başlayan Disney Plus abonelik ücretlerine zam yaptı. Yeni tarife 8 Aralık 2022'den sonra üye olanlar için geçerli olacak.

Türkiye'de de yavaş yavaş popüler hale gelen Disney Plus, abonelik ücretlerine zam yaptı. 5 aylık süreçte aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL ödenerek abone olunabilen Disney Plus'ta zam sonrasında aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise tam 649,90 TL oldu.

Konuyla ilgili olarak Disney Plus'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Disney+'ın üyelik ücretleri* kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+'a aylık 64,99 TL karşılığında kaydolabilir.

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649,90 TL ödeyerek Disney+'a tüm yıl boyunca erişebilir.

Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."