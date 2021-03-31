Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının, günlük kullanımlarında şarj etme konusunda bilgili olması gerekir.

Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının, günlük kullanımlarında şarj etme konusunda bilgili olması gerekir. Yapılacak hatalar, kısa sürede bataryadan istenen performansın alınmasını engelleyebileceği gibi yeni bir batarya ihtiyacı da ortaya çıkabilir. Bu tip sorunların yaşanmaması adına ise kullanıcılar “dizüstü bilgisayarlar nasıl şarj edilmeli?” önerilerine göz atabilir.

Dizüstü Bilgisayar Kullanılırken Sürekli Şarjda Bırakmak Zararlı mı?

Dizüstü bilgisayar sahiplerinin en çok sorduğu soruların başında “Dizüstü Bilgisayarımı Kullanırken Sürekli Şarjda Bırakmalı mıyım?” gelir. Mevcut bataryaların performansı ve teknik üretimleri, doğru veri ve kullanım alışkanlıklarının kazanılmasında yeterlidir. Bir dizüstü bilgisayar bataryasından maksimum verimin elde edilebilmesi adına şarj süresinin yüzde 40 ile yüzde 80 arasında tutulmasıdır. Yeni nesil lityum piller de dahil olmak üzere yüzde 40’ın altına inilmemesi gerekir. Belirtilen aralıklarda şarj etmek ve bilgisayarı şarjdan çıkarmak, en iyi verimin alınmasını sağlar. Ancak çoğu kullanıcı şarjda takılı bir şekilde bilgisayarı kullanır. Bazı markalar tarafından yüzde 100’e ulaşan bataryalar için koruma kalkanı devreye girerek batarya korunur.

Bilgisayar Şarja Takılmadan Önce Batarya Tamamen Boşaltılmalı mı?

Dizüstü bilgisayarlarda, bataryalar lityum iyon veya lityum polimerdir. Bu çok fazla şarj döngüsüne dayanıklı bataryaların geliştirilmesini sağlar. Ancak her bir bataryanın belirli bir şarj ve deşarj döngüsü olduğu unutulmamalıdır. Eğer batarya tamamen boşaltıldıktan sonra şarj edilmeye başlanırsa, bu durum bataryanın ömrünün uzamasını sağlar.

Dizüstü Bilgisayarlar İçin Şarj Önerileri

Dizüstü bilgisayarlar için şarj önerileri şöyle;

Bilgisayarınızı yüzde 40’ın altına düştükten sonra şarj etmeye başlayın. Yüzde 80’i ise geçirmemeye çalışın. Aradaki şarj yüzdelerinde sadece batarya enerjisini kullanın.

Çok ısınan ve soğutma sistemi çok iyi olmayan bilgisayarlarda batarya kullanımına dikkat edin.

Yüzde 80’e kadar şarj edilerek belirli döngülerin takip edildiği bilgisayarlar, yüzde 100’e şarj edilerek tamamen bitirilen bataryalara göre 4 kata kadar daha dayanıklılık sağlar.

Bilgisayarlardaki kullanımlara göre uygun pil modları tercih edilmelidir. Böylece bataryaların daha verimli çalışması tercih edilebilir. Performans ve ekonomik tüketim arasında dengeli bir seçim yapılmalıdır.

Mevcut öneriler, yeni bir batarya ihtiyacının çok daha ileri dönemlerde ortaya çıkmasını sağlar. Kullanıcıların doğru kullanım alışkanlıkları aynı zamanda bilgisayardaki diğer donanımların da korunmasını destekler.