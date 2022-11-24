DJI Avata ile nefes kesen uçuş deneyimi

DJI Avata acemi bir pilota dahi nefes kesici bir deneyim yaşatan ve herkese yaratıcı hava hareketlerini deneme özgürlüğü veren, gelişmiş güvenlik özellikleri içeren bir drone...

DJI Goggles 2 ve DJI Motion Controller ile eşleştirilen DJI Avata, rüzgarla birlikte gidiyor gibi görünüyor ve hissettiriyor. İster eğlenmek için uçun, ister sosyal medya için harika klipler çekin, ister stüdyoda izleyicilerin gözlerini kamaştırın DJI Avata, sürükleyici uçuş deneyimi yaşatıyor.

410 gr ağırlık, 18 dakika uçuş süreci...

DJI Avata küçük boyutuna rağmen, DJI'nin öncülüğünü yaptığı ve drone çağında gökyüzünü güvende tutan sektör lideri güvenlik teknolojisini içeriyor. DJI Avata, her pilotun gökyüzünde yarışmasını ve şaşırtıcı performansını, çevikliğini ve kolay kontrolünü hissetmesini sağlayan ‘first-person’ görüş (FPV) drone uçuşu için yeni bir paradigma yaratıyor. Yeni DJI Goggles 2 ve sezgisel DJI Motion Controller ile birlikte DJI Avata, şimdiye kadar hayal bile edilemeyen bir uçuş deneyimi sunuyor. DJI Avata, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için yeni yaratıcı yollar açıyor. Eşsiz ve kompakt tasarımı, geleneksel bir dronun şasisini, hız ve çeviklik için inşa edilmiş, yalnızca 410 gram ağırlığında ve ilave güvenlik için aerodinamik pervane korumalarını entegre eden bir gövdeye dönüştürüyor. 48 milyon etkin piksele, 1/1.7” CMOS sensöre sahip güçlü stabilize kamerası, 4K/60fps ve 2,7K/50/60/100/120fps video gibi birinci sınıf görüntüleme özellikleri sunarak içerik oluşturuculara sorunsuz birinci sınıf çekimler için yeni bir araç sunuyor. 18 dakikaya kadar uçuş süresi ile her uçuşta güç dolu, heyecan dolu bir yolculuk sunuyor.

DJI Avata, DJI'nin en yeni uçuş kontrol teknolojisi olan DJI Goggles 2 ve drone’u elinizin hareketine göre yönlendiren DJI Motion Controller ile eşleştirilmek üzere tasarlandı. Kullanıcılar ayrıca mevcut DJI FPV Remote Controller 2 ve DJI FPV Goggles V2 ile drone'u kontrol edebiliyor. DJI'nin benzersiz uçuş teknolojisi, DJI Avata'nın geleneksel bir drone gibi havada asılı kalabilmesi, bir yarışçı gibi hızlanması, dar alan uçuşlarını kolaylaştırması ve saniyenin çok küçük bir bölümünde durabilmesi anlamına geliyor. DJI Avata sınırlarının ötesine itilir ve ters dönerse, yeni bir Kaplumbağa modu kendini düzeltmesine ve tekrar havalanmasına izin veriyor. DJI Avata'nın uçuş kontrolü ve stabilizasyon teknolojisi birlikte, canlı, profesyonel kalitede videolar çekerken onu eğlence için nihai drone haline getiriyor.

DJI Goggles 2 ile Yüksek Çözünürlük ve Düşük Gecikmeli İletim

DJI Goggles 2, diğer DJI dronlarıyla karşılaştırılabilir kristal netliğinde bir FPV görüntüsü ile daha küçük, daha hafif ve daha rahat bir uyum sunan yeni nesil bir uçuş gözlüğü... DJI Goggles 2, ayarlanabilir diyoptrilere sahip daha net bir Micro-OLED ekrana sahip, bu nedenle normalde gözlük takan kişilerin bu gözlükleri gözlüklerle kullanmasına gerek kalmaz. DJI Motion Controller ile birlikte kullanıldığında, çeşitli senaryolarda çekim ihtiyaçlarını karşılamak için hava aracı ve gimbal kamerayı özgürce kontrol edilebiliyor. Gözlüğün yan tarafındaki sezgisel dokunmatik panel, ayarlarını tek elle kolayca kontrol etmeyi sağlıyor.

DJI Motion Controller, yeniden icat edilen kontrol cihazı...

DJI Motion Controller, pilotun bir elin doğal hareketlerine dayalı olarak karmaşık manevraları hassas bir şekilde uçurmasına olanak tanıyan tamamen yeniden icat edilmiş bir uçuş kontrol cihazı. Sistem o kadar sezgiseldir ki, yeni başlayanlar bile hızlı bir şekilde başlayabilir ve yere yakın süzülürken, engelleri hızla geçerken ve dar alanlardan açık alanlara doğru süzülürken bile sürekli akıcı hareketlerle uçmayı öğreniyor.

Süper Stabilizasyonlu Yükseltilmiş 4K Görüntüleme Sistemi

DJI Avata, f/2.8 diyafram açıklığına sahip 1/1.7 inç 48MP CMOS sensör ve 155°'ye kadar görüş açısına sahip ultra geniş açılı lens gibi herhangi bir FPV yarış dronenun önüne geçen olağanüstü bir görüntüleme sistemine sahip. Daha geniş görüş alanı, 4k/60fps'ye kadar sürükleyici hava fotoğrafçılığı ve videografisinin yanı sıra 2,7K/100fps'de ağır çekim gerçekleştiriyor. D-Cinelike renk modu ile donatılmış DJI Avata, çalışmalarınızda ayrıntılı kromatik ayarlamalar sağlayan geniş bir renk paleti sağlıyor.

Yüksek basınçlı hava manevraları sırasında bile DJI Avata, iki üst düzey sabitleme teknolojisiyle videoyu keskin ve sabit tutuyor. DJI RockSteady, genel görüntü sarsıntısını ortadan kaldırıyor ve DJI HorizonSteady, görüntünün gerçek seviyeye doğru yönlendirilmesini sağlıyor. Tüm bu veriler 20 GB dahili depolama alanına kaydediliyor ve microSD kart takılı olmasa bile yaratıcı bir çekim fırsatı doğduğunda ekstra özgürlük ve özgünlük sağlıyor.

Risk olasılıkları azalıyor

DJI Avata'nın yerleşik pervane korumaları, gövdeyi daha dayanıklı hale getiriyor ve risk olasılığını büyük ölçüde azaltıyor. Küçük çarpışmalara dayanabilen yapısıyla ve hatta Kaplumbağa modunda bir takladan sonra bile kendi kendine daha güvenli uçmaya olanak tanıyor. Tüm uçuş modlarında, drone’u durduran ve uçuş sırasında herhangi bir zamanda yerinde havada asılı duran özel bir Acil Durum Fren ve Hover özelliği mevcut. Failsafe Eve Dönüş, bir düğmeye basarak veya iletimin kaybolması veya pilin kritik derecede düşük bir seviyeye gelmesi durumunda drone’u otomatik olarak kalkış noktasına geri getiriyor.

DJI Avata, pilotlara hava sahası kısıtlamaları ve potansiyel tehlikeler konusunda tavsiyelerde bulunmak ve droneların havaalanları gibi belirli yüksek riskli konumların yakınında uçmasını otomatik olarak önlemek için DJI'nin GEO 2.0 coğrafi sınırlama sistemini kullanıyor. DJI Avata ayrıca yakınlarda uçaklar veya helikopterler olduğunda drone pilotlarını uyarmak için DJI'nin AirSense ADS-B alıcı sistemine sahip ve yetkililerin hassas yerlerde havadaki droneları izlemesine yardımcı olmak için DJI'nin AeroScope sinyalini yayınlıyor.

Her Beceri Düzeyinde Sürükleyici Bir Uçuş Deneyimi...

DJI Avata, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar tüm pilotların, beceri seviyelerine göre Normal (N) Mod , Manuel (M) Mod (yalnızca DJI FPV Remote Controller 2 ile), Spor (S) Mod olmak üzere 3 uçuş modu arasından seçim yapmalarına olanak tanıyor. DJI Avata, dronenun nasıl çalıştırılacağına dair ayrıntılı eğitimler içeren DJI Fly uygulamasıyla kontrol ediliyor.