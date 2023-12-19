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DreameBot L10s Pro: Evcil hayvan dostu robot süpürge ve paspas

DreameBot L10s Pro: Evcil hayvan dostu robot süpürge ve paspas
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DreameBot L10s Pro, robot süpürge ve paspas özelliklerini birleştirirken, minimalist şarj istasyonu ile yer tasarrufu da sağlıyor.

Süpürürken sunduğu dört emme seviyesi ve paspaslama yaparken kullandığı üç ayrı su kullanım seviyesi ile  ahşap, fayans, halı, kilim ve diğer zemin kaplamaları için uyarlanabilir temizlik olanaklarını bir araya getiriyor. Sunduğu emme ve su kullanım seviyeleri, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Dreamehome uygulaması üzerinden her an değiştirilebiliyor.

Yüksek emiş hızlı paspaslama

DreameBot L10s Pro, özellikle evcil hayvanı olan aileler için ideal bir ürün. Sunduğu  olağanüstü emiş gücü ile halıların derinliklerindeki tozları bile rahatlıkla temizlerken, hayvan dostlarınızın tüylerini, kiri, tozu ve kırıntıları tamamiyle ortadan kaldırıyor. Sahip olduğu kauçuk fırça kılların ve tüşlerin fırçaya dolaşmasına engel olurken 5.300 Pa emiş gücü, ortada kıl, tüy bırakmıyor.

Görür, sakınır

DreameBot L10s Pro, evi süpürürken karşısına çıkabilecek olan engelleri doğru bir şekilde tespit ediyor, masa ve sandalye gibi büyük nesnelerden kaçınıyor. Ayrıca, sahip olduğu sensörler L10s Pro’nun bir yerlere sıkışıp işleri yarım bırakmasının önüne geçiyor.

Hisseder, temizler, temiz tutar

DreameBot L10s Pro, kilim ve halı ile kaplı olan zeminlere geldiğinde bunları hissediyor, emiş gücünü bu zeminlere göre otomatik olarak artırarak rahatsız edici kir, toz ve kırıntıları ortadan kaldırarak derinlemesine bir temizlik sunuyor. Ayrıca, kilim ve paspas zeminlerde 7 mm yüksekliğe kadar oluşan engelleri otomatik olarak aşabiliyor.

DreameBot L10s Pro, robot süpürge ve paspas özelliklerini birleştirirken, minimalist şarj istasyonu ile yer tasarrufu da sağlıyor.

Daha akıllı, daha hızlı ve daha uzun süre temizler.

DreameBot L10s Pro, temizlenecek ortamın haritasını hızlı bir şekilde çıkartıyor, temizlik rotasını optimize ediyor. Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal çözüm sunan L10s Pro, akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde 5-10 dakika içerisinde evin haritalamasını hızlı şekilde bitirebiliyor. Sahip olduğu 5.200 mAh kapasiteli pil sayesinde uzun temizlik seansları için gerekli olan tüm gücü sunabiliyor.

DreameBot L10s Pro: Evcil hayvan dostu robot süpürge ve paspas - Resim : 2

Kısaca, üç boyutlu yapısal ışıklandırma, LİDAR navigasyon ve kapsamlı halı temizliği için sunduğu 5.300 Pa emiş gücünü minimal tasarımla buluşturuyor. Dreame L10s Pro, 11.499 TL’den satın alınabiliyor.

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_dreame-l10s-pro-robot-süpürge-siyah-1234807.html?waw_keyword=Dreame

DreameBot D10s
Teknik Özellikler

Emiş gücü                  5.300 Pa

Batarya Kapasitesi   5,200 mAh

Su tankı kapasitesi   190 mL
Toz Haznesi               450L
Çalışma süresi           280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)
Ses Düzeyi                 20 dB
Ağırlık                       3.7 kg.

DreameBot L10s Pro: Evcil hayvan dostu robot süpürge ve paspas - Resim : 3

dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology’i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.dreametech.com

Etiketler DreameBot L10s Pro
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