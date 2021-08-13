Dünya devleri Amazon ve Microsoft yeniden karşı karşıya

Yıllardır JEDI ihalesi yüzünden kavga eden Amazon ve Microsoft yeniden karşı karşıya geldi. Microsoft, Amazon'un kazandığı 10 milyar dolarlık NSA ihalesine itiraz etti.

Microsoft ile Amazon’un, ABD’de devlet kurumları için düzenlenen bulut sistemleri ihalelerini kazanma yarışında yeni bir mücadele başladı.

JEDI ihalesi nedeniyle kavgalı olan gruplar şu anda WildandStormy adındaki yeni ihalenin tartışmasını veriyor. JEDI ihalesini Microsoft alırken Amazon itiraz etmişti.

Yeni devlet ihalesinde ise kazanan Amazon, itiraz eden Microsoft oldu.

NSA'ye yapılacak projede Microsoft, ABD'nin en önde gelen kurumları arasındaki NSA'yı yeterince inceleme yapmamakla suçladı. NSA'den yapılan açıklamada, "Ajans tepkilere uygun federal düzenlemer çerçevesinde cevap verecek" denildi.

Tıpkı JEDI gibi WildandStormy ihalesinin de getirisi 10 milyar dolar.

JEDI KAVGASI

ABD’de savunma bakanlığının yıllar süren bulut sistemleri için düzenlediği 10 milyar dolarlık JEDI isimli kontratının ardından şimdi de Ulusal Güvenlik Ajansının şirket içi sunucular yerine bulut sistemlerine geçmesi için bir ihale düzenlendi.

Ulusal Güvelik Ajansı’nın 10 milyar dolara mal olacak proje için Amazon ile anlaştığı açıklandı. Açıklamanın ardından Microsoft değerlendirmenin doğru yapılmadığını savunarak karara itiraz etti. İki şirket arasında 29 Ekim’e kadar seçim yapılması gerekiyor.

Daha önce de Amazon ve Microsoft, Savunma Bakanlığı’nın 10 milyar dolarlık JEDI bulut bilişim projesi için mücadele etmiş, bu mücadeleyi Microsoft kazanmış, Amazon itiraz etmiş ve proje iptal edilmişti.

Teknoloji dünyasının iki devinden Microsoft şu anda 2.1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Amazon’un piyasa değeri ise 1.6 trilyon doların üzerinde.