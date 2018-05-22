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  3. 22 Mayıs 2018 07:29

Dünyayı kasıp kavuran ses kaydının sahibi ortaya çıktı

Sosyal medyada kimine göre ''Yanny'' kimine göre ise ''Laurel'' dediği öne sürülen ses kaydının ardındaki isim ortaya çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran ses kaydının sahibi ortaya çıktı
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Birçok insanın 'Yanny mi, Laurel mi' diye kavga ettiği, niye kimisinin 'Yanny', kimisinin 'Laurel' diye duyduğu konusunda akademik çalışmaların yapıldığı kayıttaki sesin sahibi ortaya çıktı: Şarkıcı ve oyuncu Jay Aubrey Jones (64). 2007 yılında sanal sözlük vocabulary.com için ss kayıtları yaptığını belirten Jones, ''Ben 6 aylık bir süre içerisinde internet sitesi için 36.000 kelime kaydettim. Sesimin sosyal medyada bu kadar büyük bir tartışma yaratacağını tahmin etmezdim'' dedi.

Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu gibi kendisinin 'Laurel' demesine karşın genelde 'Yanny' diye duyulduğunu teyit eden Jones, kendisinin de kaydı dinlediğinde 'Laurel' diye duyduğunu söyledi.

Oyuncu-şarkıcı, bunun farklı şekilde duyulmasını ''Bence insanların dinlemeyi yaptığı bilgisayarlar ve diğer cihazlarla, sesin nasıl bir işlemden, süreçten geçtiğiyle ilgili bir şey'' diye açıkladı. 

ses kaydı
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