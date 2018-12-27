Milli Piyango'dan ''milli'' ibaresi kaldırılacak mı ?
Milli Piyango'dan ''milli'' ibaresi kaldırılacak mı ?
Duvar mı görüyorsunuz, gölet mi ? Sosyal medya ikiye bölündü
Duvar mı görüyorsunuz, gölet mi ? Sosyal medya ikiye bölündü
Elon Musk duyurdu: Türkiye'ye kadar uzanacak
Elon Musk duyurdu: Türkiye'ye kadar uzanacak
Polise suikast düzenleyip o anları kameraya kaydettiler!
Polise suikast düzenleyip o anları kameraya kaydettiler!
1 Ocak'ta başlıyor ! Artık onlar da vergi ödeyecek
1 Ocak'ta başlıyor ! Artık onlar da vergi ödeyecek
Superonline'ın AKK'siz internet paketlerinin fiyatları belli oldu
Superonline'ın AKK'siz internet paketlerinin fiyatları belli oldu
Asgari ücrette işverene destek müjdesi !
Asgari ücrette işverene destek müjdesi !
Paralı poşet uygulamasında sürpriz karar
Paralı poşet uygulamasında sürpriz karar
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 27 Aralık 2018 15:14

Duvar mı görüyorsunuz, gölet mi ? Sosyal medya ikiye bölündü

İnternette kafa karıştıran fotoğraflara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta duvar gören de var, bir göletin olduğunu söyleyen de...

Duvar mı görüyorsunuz, gölet mi ? Sosyal medya ikiye bölündü
A+ A-

Kanada'nın Britanya Kolumbiya bölgesinde çekilen bir fotoğraf internet kullanıcılarını ikiye böldü.Bir camın ardından çekilen fotoğraf kısa sürede viral oldu ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yüzlerce yorumun yapıldığı fotoğrafta ilk bakışta bir su birikintisi, gölet gördüklerini savunanlar da var, bunun sadece bir duvar olduğunu söyleyenler de...

Fotoğrafı çeken kişi ise tartışmalara son noktayı koydu ve bunun bir gölet olduğunu açıkladı. Ancak göletin bir kısmının önünde kirli bir beton duvar var ve bu da optik illüzyona sebep oluyor.

Peki siz bu fotoğrafta ne görüyorsunuz: Gölet mi, duvar mı?

gölet , duvar , sosyal medya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM