e-Devlet'te 61 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

İnternetteki siber saldırıları takip eden Cyberthint, e-Devlet'te 61 milyon vatandaşın bilgilerinin çalındığını iddia etti.

İnternetteki siber saldırıları takip eden Cyberthint, e-devlet üzerinden 61 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığını iddia etti. Hydra Market rumuzlu bir Dark Web kullanıcısına dayandırılan iddiaya göre, milyonlarca vatandaşın e-devlet giriş bilgileri satışa çıkarıldı.



Cyberthint'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



"Hydra Market, Türkiye e-Devlet Kapısı web sitesi için 61 milyon vatandaşın şifre bilgilerini ele geçirdiğini iddia ederek satışa çıkardı. Verinin satışa çıktıktan sadece 11 saat sonra satıldığını belirtti.

Cyberthint platformunda host verileri incelendiğinde aynı bilgilere rastlandığı görülmüştür.

Bu durumdan hareketle satışa sunulan bu bilgilerin bilgisayarlara bulaşan Info #Stealer , #RAT , #Botnet #malware ve #phishing loglarından elde edildiği sonucuna varılabilir. İlgili sızıntının üçüncü taraf bir entegrasyondan da kaynaklanabileceğini de belirtelim."

e-Devlet'teki veri sızıntısı iddiasına ilişkin henüz resmi kaynaklardan açıklama yapılmadı.

İKİ AŞAMALI GİRİŞİ AKTİF EDEBİLİRSİNİZ

İki aşamalı giriş özelliğini aktif ederek e-Devlet hesabınızı daha güvenli olarak kullanabilirsiniz.



e-Devlet Kapısına iki aşamalı giriş ,e-Devlet şifresine ek bir güvenlik katmanı olması için tasarlanmıştır. İki aşamalı giriş ile e-Devlet Kapısı şifrenizi başka biri bilse dahi e-Devlet Kapısı hesabınıza giriş yapamayacaktır.

İKİ AŞAMALI GİRİŞ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

İki aşamalı giriş özelliğini açabilmeniz için öncelikle e-Devlet Kapısı hesabınıza tanımlı kimlikle doğrulanmış telefon numaranız olması gerekmektedir. Kimlikle doğrulanmış telefon numarası olan kullanıcılar;

- e-Devlet Kapısı web uygulaması “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasında yer alan “İki Aşamalı Giriş İşlemleri” isimli işlem menüsü aracılığıyla,

- e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından ayarlar sayfasında yer alan “İki Aşamalı Giriş İşlemleri” isimli işlem menüsü aracılığıyla

iki aşamalı girişi açabilir ve kapatabilirler.