İnternetten satış yapmak isteyen markalar kendilerine ait bir sanal mağaza kurarken çoğu zaman hazır e-ticaret paketi tercih etmektedir. E-ticaret paketleri içerisinde markaların ihtiyaç duyacağı tüm özelliklerin bulunması, entegrasyon sistemlerinin yer alması, geniş tasarım seçenekleri ve modüller markaların hazır e-ticaret paketlerine yönelmesini sağlamaktadır.

Genellikle e-ticaret paketi seçme sürecinde çoğu marka kararsız kalmaktadır. Çünkü tercih edilecek paketler markaların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. İhtiyaçlarını tespit edemeyen markalar ise e-ticaret paketi seçme sürecinde zorlanmaktadır.

E-ticaret Paketi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler adlı bu yazımızda sizlere e-ticaret paketleri hakkında bilgi vereceğiz ve e-ticaret paketi seçerken dikkat etmeniz konulardan bahsedeceğiz. Siz de bu yazımızı inceleyebilir ve e-ticaret paketleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

E-ticaret Paketi Nedir?

E-ticaret paketi ya da bir diğer adıyla e-ticaret altyapısı, internetten ürün ve hizmet satışı yapmak isteyen markalara için geliştirilen ve bir e-ticaret sitesinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren özellik ve modülleri barındıran hazır yazılımlara verilen isimdir.

Doğru bir e-ticaret paketi ile işe başlamak ise markaların e-ticaret süreçlerini profesyonel bir şekilde yönetmesini sağlamaktadır. Bu nedenle e-ticaret paketi seçimi yaparken önem verilmesi gereken birçok nokta bulunur.

İhtiyaçlarınızı Belirleyin

E-ticaret paketi seçme sürecinde markaların ilk önem vermesi gereken konuların başında ihtiyaçları yer almaktadır. Çünkü e-ticaret paketleri farklı ölçeklerden işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmektedir.

Örneğin: Yurt içinde ürün ve hizmet satışı yapacak bir e-ticaret firması Türkçe dil desteği ola e-ticaret paketlerini kullanabilirken yurt dışına ürün satışı yapmak isteyen bir e-ticaret firmasının yabancı dil desteği olan ve kur modülü bulunan altyapılara yönelmesi gerekir.

Bu nedenle ilk olarak her markanın kendi ihtiyaçlarını tespit etmesi ve ihtiyaçlarına en uygun olan e-ticaret paketini seçmesi gerekir.

E-ticaret Alt Yapısının Güvenilirliği

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren markalara özel e-ticaret paketleri üreten birçok marka bulunur. Fakat bu süreçte en önem verilmesi gereken konu e-ticaret altyapı sağlayıcısıdır. Bu nedenle e-ticaret paketi satın almadan önce markaların alt yapı sağlayıcısını araştırması ve ilgili alt yapı sağlayıcısının referanslarına da önem vermesi gerekir.

Satış Artırıcı Modül ve Özellikler

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren her marka ürün ve hizmet satışlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir e-ticaret paketi içerisinde satış artırmaya yönelik modül ve özelliklerin bulunması gerekir.

Site Çıkış Uyarısı

Sepet Hatırlatma

Ödeme Hatırlatma

Kampanya Modülü

Kasa Önü Fırsatları

Sepette Kargo Ücretini Tamamlayan Ürünleri Gösterme

Pop-up Modülü

E-ticaret sitelerinde en çok kullanılan satış artırıcı modüllerdir. Bu nedenle e-ticaret paketi seçimi yaparken bu modül ve özelliklerin altyapıda yer almasına özen göstermeniz gerekmektedir.

Kampanya Kurguları

E-ticaret paketi seçme sürecinde önem vermeniz gereken bir diğer konu da kampanya kurgularıdır. Genellikle e-ticaret firmaları ürün ve hizmet satışlarını artırmak için belirli dönemlerde kampanya çalışmaları yapmaktadır.

Bir e-ticaret paketi içerisinde yer alan kampanya kurguları ne kadar gelişmişse e-ticaret firmalarının yapabileceği kampanyalar o kadar artış göstermektedir ve bu da markanızın satışlarını artırmanıza yardımcı olmaktadır.

Tasarım Özellikleri

E-ticaret ile internetten ürün ve hizmet satışı yapmak istiyorsanız site tasarımının da oldukça önemli olduğunu unutmamanız gerekir. Günümüzde internetten alışveriş yapan tüketicilerin büyük bölümü alışverişlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirir. Bu da e-ticaret sitelerinin mobil uyumlu olma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle e-ticaret paketi seçme sürecinde tasarım özelliklerini göz önünde bulundurmalı ve responsive temaları bulunan e-ticaret paketlerini ve altyapılarını seçmeye özen göstermelisiniz.

Entegrasyonlar

E-ticaret süreçlerinizi profesyonel bir şekilde yürütmek ve iş yükünü hafifletmek için entegrasyonlara da ihtiyaç duyulur.

Muhasebe ve ERP Entegrasyonları

Pazaryeri entegrasyonları

Sanal pos entegrasyonları

Kargo entegrasyonları

Tedarikçi entegrasyonları

Santral entegrasyonları

E-ticaret paketleri içerisinde olması gereken entegrasyon türleridir. Sizler de bir e-ticaret paketi seçerken bu entegrasyonların paketinizde olup olmadığına önem verebilir ve böylece profesyonel bir şekilde e-ticaret yapabilirsiniz.