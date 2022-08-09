Ehliyet yada pilotluk gerektirmeyen uçan araç icat edildi!

Ehliyet yada pilotluk gerektirmeyen uçan araç Jetson One, 20 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

Hava yolculuğunun geleceği uçan otomobil olarak tanıtılan Jetson One, saatte 100 kilometre hızla seyahat edebiliyor ve Elon Musk'ın Tesla bataryaları sayesinde 20 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Ayrıca ABD düzenlemeleri sayesinde uçmak için ehliyet gerektirmiyor.

Ultra hafif kokpitli drone

Dikey olarak inip kalkabilen Jetson One adkı uçan otomobil, kullanıma hazır. Sadece 86 kilogram ağırlığında olmasıyla ultra hafif bir uçak olarak sınıflandırılan aracı kullanmak için henüz herhangi bir lisans gerekmemekte.

Uçan otomobilin kullanımı çok daha fazla kişiye açık olabileceği düşünülürse, gökyüzünde endişe verici manzaralar oluşturabilecek gibi gözüküyor. Yakın geçmişte basit küçük bir drone uçururken bile insanların ne gibi tehlikelere neden olabileceği görüldü.

Kentsel alanda uçuşlar yasak ama ön siparişler alınıyor

Mevcut düzenlemeler, bu uçakların hiçbirinin kentsel alanların yakınında ve kesinlikle havaalanlarının yakınında çalıştırılamayacağını garanti ediyor, bu nedenle uçan otomobilin kullanım durumları şimdilik sınırlı olabilir.

Firmanın kurucuları Peter Ternström ve Tomasz Patan, Jetson One'lar için lansmandan bu yana 92.000 dolar değerinde, 163 ön sipariş aldıklarını söylüyor.

Jetson One, şu anda 22.000 dolar depozito ve 70.000 dolar son ödeme fiyatı karşılığında kişisel teslimat için sipariş edilebilir, ancak üretim sıraları şimdiden tamamen tükenmiş durumda. Eğer bir düzenleme yapılmazsa, 2022 sonuna doğru havada yaşanacak bir Jetson One kargaşasına hazır olmakta yarar var.