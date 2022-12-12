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Elon Musk açıkladı; Twitter'da ''paralı dönem'' bugün başlıyor

Elon Musk açıkladı; Twitter'da ''paralı dönem'' bugün başlıyor
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Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter, ücretli 'mavi tik' statüsünü bugün yeniden başlatıyor.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 'mavi onay rozeti' statüsünü bugünden itibaren abonelerin hizmetine yeniden sunacak

Bu statü için web kullanıcılarından 8 dolar, Apple iOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar 'mavi tik' işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak.

Twitter ayrıca gelecek günlerde, 'resmi' onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu.

Şirket, kasım ayında, kimlik hırsızlığı ihtimali nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen 'mavi tik' uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıklamıştı.

Etiketler twitter ücret üretcli mavi tik paralı mavi tik
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