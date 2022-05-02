Elon Musk DOGE Coin bombasını satın aldığı Twitter'dan patlattı

Twitter'ı satın alan Elon Musk, Twitter'a farklı bir misyon mu yüklemeye çalışıyor? DOGE Coin ile ilgili yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Elon Musk’ın favori koini olan DOGE, yükselişe geçti.

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada olan Elon Musk, favori koini olan DOGE ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bir nevi yatırım tavsiyesinde bulunan Elon Musk, Şubat ayında popüler koini ile ilgili “Halkın koini ” açıklamasını yapmıştı.

Bugün ise yaptığı paylaşımda “Bana çok sorulduğu için: Sizin inandığınız ürün ve hizmetler üreten bir kaç şirketten hisse satın alın. Yalnızca ürün ve hizmetlerinin daha kötüye gittiğini düşünüyorsanız satış yapın. Piyasa yaptığında panik yapmayın. Bu uzun vadede işinize yarayacaktır.” dedi.

Twitter’ın spam problemini çözmesiyle ilgili Mark Cuban’ın yaptığı paylaşım Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Her Twitter kullanıcısının sınırsız bir gönderi için 1 DOGE koyması gerektiğiyle ilgili yürütülen fikire Musk cevap verdi.

Mark Cuban yaptığı paylaşımda “Doge’a iyimser bir rol ekliyoruz. Herkes sınırsız gönderi paylaşımı için 1 DOGE ortaya koyacak. Eğer biri gönderiye itiraz eder ve bunun spam olduğu onaylanırsa spam gönderenin Doge’u alınır. Eğer spam değilse itiraz edenin DOGE’u elinden alınır.” dedi.