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Elon Musk iş başında! Hisseler uçtu

Elon Musk iş başında! Hisseler uçtu

Kripto para piyasalarıyla ilgili paylaşımları tartışılan Elon Musk ile ilgili "Twitter hissesi topluyor" iddiaları sonrasında mikro blog sitesi Twitter'ın hisseleri uçuşa geçti.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik ‘pasif hisse’ satın aldı.

Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya endüstrisini sarsabileceğini ima ettikten bir hafta sonra platformun en büyük hissedarı olmak için Twitter’da yüzde 9,2 hisse aldı.

Bloomberg’in bu haberinin ardından, Twitter hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseldi.

50 yaşındaki ünlü milyarder geçen ay Twitter’da 80 milyondan fazla takipçisine şirketin ifade özgürlüğü ilkelerine uyup uymadığını sormuştu.

Takipçilerin yüzde 70’den fazlası hayır demesinin ardından Musk, yeni bir platforma ihtiyaç olup olmadığını sormuş ve kendi platformunu kurmayı ciddi olarak düşündüğünü söylemişti.

Etiketler elon musk twitter hisse twitter hissesi
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