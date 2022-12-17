Elon Musk Twitter'daki o hesaplar için geri adım attı

Twitter'ı satın aldıktan sonra dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformunu "kafasına göre" kurgulayan Elon Musk, uçağıyla ilgili kamuya açık verilerin yayınlanmasıyla ilgili bir tartışma nedeniyle askıya alınan üst düzey gazetecilerin sosyal medya hesaplarını eski haline getirdi.

Hesapların tekrardan aktif edilmesi, benzeri görülmemiş askıya almaların dünyanın çeşitli yerlerinden hükümet yetkilileri, hak grupları ve gazetecilik kuruluşları tarafından sert eleştirilere yol açmasının ardından geldi.

Elon Musk, patronu olduğu Twitter’dan yaptığı anketin sonucuna göre kararını verdi. Ankete yanıt verenlerin çoğunluğu, hesapların hemen yeniden açılmasını istedi. Anketin ardından paylaştığı başka bir tweette, "İnsanlar konuştu. Konumumu öğrenen hesapların askıya alınmaları şimdi kaldırılacak" diye ekledi.

SERT TEPKİLER

Birleşmiş Milletler, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden yetkililer geçtiğimiz gün askıya almaları kınamıştı. Fransa Sanayi Bakanı Roland Lescure, Musk'ın gazetecileri askıya almasının ardından Twitter'daki kendi hesabını da askıya alacağını söyledi. Birleşmiş Milletler İletişim Başkanı Melissa Fleming, askıya almalardan "derinden rahatsız olduğunu" ve "medya özgürlüğünün oyuncak olmadığını" kaydetti.