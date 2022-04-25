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Elon Musk Twitter'ı satın aldı: İşte dudak uçuklatan rakam...

Elon Musk Twitter'ı satın aldı: İşte dudak uçuklatan rakam...

İş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarla anlaşma sağladı. Twitter konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ın yeni sahibi oldu. Haber sosyal medya devi tarafından da doğrulandı.

Elon Musk'ın şirketi satın almaya yakın olduğu ve bugün bir anlaşmaya varılabileceği haberleri üzerine yüzde 5'ten fazla değer kazanmıştı.

Anlaşmanın 44 milyar dolara sağlandığı kaydedildi.

Şirket başlangıçta Elon Musk'ın teklifini geri çevirmişti.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" dedi.

Etiketler twitter elon musk
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