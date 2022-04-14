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Elon Musk, Twitter'ı satın almak için teklif verdi

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için teklif verdi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ın tamamını hisse başı 54 dolardan almayı teklif etti.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ın en sadık kullanıcılarından.

Her paylaşımıyla olay olan Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldığını duyurmuştu. Musk'ın bu açıklamasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 25 yükselmişti. 

Yüzde 9.2 ile yetinmeyen Elon Musk şirketin tamamını satın almayı teklif etti. Musk, hisse başına 54.2 dolar ödeyerek Twitter'ı satın alabileceğini söyledi. 

Twitter'ın hisse fiyatı son olarak 45 dolar seviyelerindeydi. Toplam piyasa değeri 36.7 milyar dolar olan şirketi Musk, 42 milyar dolar değerlemeyle satın almak istiyor. 

 

Etiketler elon musk twitter
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