Elon Musk'ın çılgın projesi gerçek oluyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Neuralink projesi kapsamında geliştirdiği çipi insan beynine bu yıl içinde takmayı planlıyor.

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın en çılgın projelerinden birisi olan insan beynine çip takma fikri için geri sayıma geçildi.

Neuralink, klinik araştırma direktörü için yeni bir iş ilanı yayınladı. Bu göreve gelecek kişinin insanlı deneylerde görev alacağı belirtiliyor.

İlanda işe alınacak kişinin Fremont, California'daki tesiste görev yapacağı bilgisi yer aldı. İlanda klinik araştırma direktörünün 'dünyayı değiştirme fırsatı'na sahip olacağı ifadesine de yer verildi.

'2022'DE BAŞLAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

İlanda bu görevin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi yer almadı. Ancak Elon Musk Aralık ayında insan denemelerinin 2022'de başlayacağını belirtmişti.

MAYMUN ÜZERİNDE TEST EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink', bir maymun üzerinde test edilmişti.

9 yaşındaki Pager isimli maymun, test kapsamında düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başarmıştı.

Musk, beyin çipi sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyebileceklerini savunuyor.

Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddiasını defalarca dile getirmişti.

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.